Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Mart 2024 22:36
Zorunlu hizmet görevini tamamladıktan sonra istifa

Jandarma veya askeriye hiç farketmez 15 yıl zorunlu hizmet görevini tamamlayan bir kişi ayrılırsa tazminat alabilir mi ? Teşekkürler


ByAstsubay
Memur
10 Mart 2024 09:08
evet

Jonsinov
Aday Memur
10 Mart 2024 14:23

Ortalama ne kadar oluyor peki kıdem tazminatı gibi mi ve nasıl hesaplanır tesekkürler


ByAstsubay
Memur
10 Mart 2024 19:45
bilemiyorum
Jonsinov, Dün

Ortalama ne kadar oluyor peki kıdem tazminatı gibi mi ve nasıl hesaplanır tesekkürler

Toplam 3 mesaj

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