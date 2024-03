Seçim toplantısı için ek dersler yine kesilecek!

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı :28892082-869-E.6435051 Konu : Seçim Hazırlık Toplantıları ISPARTA VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Ilgi :a) 25.03.2019 tarihli ve 89001 188-840-E.6147458 sayılı yazınız. 28.03.2019 b) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar. Valiliğinizce, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandık kurulu başkanı ve memur üye ile bina sorumlusu olarak görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurları görev belgelerinde yazılı kurs günü ve saatinde idari izinli sayıldıklanından bahisle: ilinizde bulunan eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerden söz konusu seçim hazırlık çalışması toplantılarına katılanlanın, bu sürelerde ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir. Bilindiği gibi ilgi (b) Kararın 23'üncü maddesinde; "Bu Kararı 10 ve 14 inc maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağılır. Eşit dağıtılamaması halinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir." hükmüne yer verilmiştir. Ayni Kararm 25'inci maddesinde ise: "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur. (2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan dendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır. (3) Bu Kararın 10 ve 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fikraları uyarıca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez." denilmektedir. Diğer taraftan, ilgi (b) Karanın 10 ve 14'üncü maddeleri ile 16'ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fikralan kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan yönetici ve öğretmenlere, bu görevleri karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin tam olarak ödenmesinde belirli bir saat görevde bulunmaları gibi aynca bir şart da öngörülmemiştir. Öte yandan, 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollanna Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarımı Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı ikinci bölümünün 2'nci maddesinde: "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmalan sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sauf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fillen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmü yer almaktadır. Hükümde geçen "genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fülen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler" ifadesinde geçen "genel" ibaresinden de anlaşılacağı üzere, bu kapsamda ders görevinin yapılmış sayılması için idari izin genele uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla bir kısım personel için öngörülen idari iznin bu hüküm kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu çerçevede 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce yapılan seçim hazırlık çalışması toplantılarına katılan 1- Yöneticilere, toplantıya katıldıklanı sürelerin yarım gün veya daha az olması ve dolayısıyla yarım gün veya daha fazla süre yönetim görevlerini fiilen yerine getirmiş olmaları halinde, o güne rastlayan yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinin tam olarak ödenmesi. söz konusu toplantı sürelerinin yanım günden fazla olması durumunda ise o gün için hiç ek ders ücreti ödenmemesi gerektiği, 2- Yöneticilerin, ilgi (b) Kararın 5 ve 6'ncı maddelerinde öngörülen ders görevlerinden toplantıya katılmaları nedeniyle fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı. 3- Amlan Karann 10 ve 14'üncü maddeleri ile 16'ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fikralarına göre ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenlere, toplantıya katıldıklanı sürelerin yarım gün veya daha az olması ve dolayısıyla yarım gün veya daha fazla süre görevlerini fiilen yerine getirmiş olmaları halinde, o güne rastlayan ek ders ücretlerinin tam olarak ödenmesi, söz konusu toplantı sürelerinin yarım günden fazla olması durumunda ise o gün için hiç ek ders ücreti ödenmemesi gerektiği, 4. Ek ders ücretleri ilgi (b) Kararın 10 ve 14'üncü maddeleri ile 16'ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fikralanı dışındaki düzenlemelere bağlı olarak ödenen öğretmenlerin, toplantıya katılmaları nedeniyle fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı, değerlendirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim

