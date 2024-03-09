KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Mart 2024 23:04
2023 Mayıs ataması KADRO

2023 Mayıs ayında ataması belli olan fakat sözleşme yapılması için Eylül'e kadar aylarca bekletilen öğretmenler olarak Haziran'da verilen kadro hakkının ivedilikle, seçim öncesi bize de verilmesini istiyoruz... Doğu görevi muafiyetinden bahsetmiyorum bile.

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