Mazeret ataması, ilişik kesilmemesi

3-5 günün hesabını yapacağına egm bin tane derdi olan personelinin mazeret atamasına olumsuz dönüş yaptı, benim olumlu oldu en azından diyerek biraz daha bekleyiver

3-5 günün hesabını yapacağına egm bin tane derdi olan personelinin mazeret atamasına olumsuz dönüş yaptı, benim olumlu oldu en azından diyerek biraz daha bekleyiver