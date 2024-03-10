Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mart 2024 00:10
Mazeret ataması, ilişik kesilmemesi

Mazeret atamasından başka ile atamamız olmasına rağmen personel şube çeşitli sebepleri öne sürerek ayın 15 inden önce ilişik kesemezsin diyor. Aylarca başkanlık açıklamadı bekledik şimdide keyfi bekliyoruz çözümü var mıdır personel şubeye dilekçe yazsam


robokopp
Aday Memur
10 Mart 2024 10:12
Maaş ve banka konusunda mağdur olmamamız için 15 inden sonra kesiyorlar diye biliyorum. Acele etme evini eşyalarını hazırla neticede olmuş ataman

Asteroskoni
Memur
10 Mart 2024 11:24

Bi haftayı dert etmeyin yahu. :)


surgeon67
Aday Memur
10 Mart 2024 14:10
normalde öyle de düğün var 3 hafta sonra aramızda 700 km var hazırlıklar bölük pörçük izinler kapalı :) hayırlısı bakalım
robokopp, Dün
Maaş ve banka konusunda mağdur olmamamız için 15 inden sonra kesiyorlar diye biliyorum. Acele etme evini eşyalarını hazırla neticede olmuş ataman

AlperTungacı
Aday Memur
10 Mart 2024 15:20
3-5 günün hesabını yapacağına egm bin tane derdi olan personelinin mazeret atamasına olumsuz dönüş yaptı, benim olumlu oldu en azından diyerek biraz daha bekleyiver

xLmx
Şef
10 Mart 2024 16:14
2 yildir uğraşıyoruz biz reis çıksinda kurum ne zaman isterse o zaman kessin keşke

surgeon67
Aday Memur
10 Mart 2024 18:00
ikimizde polisiz mecbur çıkacaktı benim
AlperTungacı, 11 saat önce
3-5 günün hesabını yapacağına egm bin tane derdi olan personelinin mazeret atamasına olumsuz dönüş yaptı, benim olumlu oldu en azından diyerek biraz daha bekleyiver
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