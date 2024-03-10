Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Mart 2024 00:29
Kademenin yanlış hesaplanması

6/2 iken bir yıl önceki kademenin hesaplanmadığı fark edilerek komisyon tarafından düzeltme işlemi yapılarak 6/3 olarak düzeltildi. Bu durumda bir yıl boyunca maaş yönünden bir hak kaybım oluşmuş mudur?

Maaşla ilgili de bir düzeltme ve ödeme yapılması talebinde bulunmam gerekir mi? TEŞEKKÜR EDERİM.


iyiniyetliücüncükisi
Aday Memur
10 Mart 2024 00:48
gerekmez

Reisülküttab9
Aday Memur
11 Mart 2024 00:03

Kıdem aylığı hesaplanırken buna göre hesaplanmıyor mu? Bir yıl boyunca kıdem aylığım bir önceki kademeye göre hesaplanmış olmuyor mu? Yani 6/3 üzerinden maaş almam gerekiyorken, bir yıl boyunca 6/2 olarak maaşımı aldım.

iyiniyetliücüncükisi, Dün
gerekmez
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