Kademenin yanlış hesaplanması

6/2 iken bir yıl önceki kademenin hesaplanmadığı fark edilerek komisyon tarafından düzeltme işlemi yapılarak 6/3 olarak düzeltildi. Bu durumda bir yıl boyunca maaş yönünden bir hak kaybım oluşmuş mudur?

Maaşla ilgili de bir düzeltme ve ödeme yapılması talebinde bulunmam gerekir mi? TEŞEKKÜR EDERİM.