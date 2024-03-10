Ekys Ek-1 ???

iyi günler ilk defa yönetici olarak atanmak üzere ekys sonuçlarını müteakip hazırlanması gereken Ek-1 hakkında süreç bilgisi paylaşırmısınız? ne zaman hazırlayacağız ve nereye teslim edilecek herhangi bilgi bulamıyorum

iyi günler ilk defa yönetici olarak atanmak üzere ekys sonuçlarını müteakip hazırlanması gereken Ek-1 hakkında süreç bilgisi paylaşırmısınız? ne zaman hazırlayacağız ve nereye teslim edilecek herhangi bilgi bulamıyorum