Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mart 2024 00:33
Ekys Ek-1 ???
iyi günler ilk defa yönetici olarak atanmak üzere ekys sonuçlarını müteakip hazırlanması gereken Ek-1 hakkında süreç bilgisi paylaşırmısınız? ne zaman hazırlayacağız ve nereye teslim edilecek herhangi bilgi bulamıyorum

Pratik Hoca
Aday Memur
10 Mart 2024 07:11

Hocam sınavı girdiniz ve ilk defa yönetici atamaya başvuracaksınız galiba. Süreç şöyle;

Takvime bağlı olarak MEBBİS i açıyotlar. MEBBBİS ten başvuru yapıyordunuz. Ödül, hşzmet puanının %3 sisteme yansıyor. Siz görev sürelerinizi ve D bölümündeki belge sayılarınızı işleyip kaydediyorsunuz. Sonra D böşümündeki kurs, seminer zümre başkanlığı neyiniz varsa o belgeleri idareye teslim ediyorsunuz. İdarede onları inceleyip onaylıyor ve evrakları ilçeye gönderiyor.


Pratik Hoca
Aday Memur
10 Mart 2024 07:13

Evraklarınızı şimdiden hazırlayabilirsiniz. Süreç nisanda başlıyor zaten.

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