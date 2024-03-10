derece yukselmesi / kademe ilerlemesi

2011 yılında örgün eğitim Lisans Öğretmenlik ve AÖF Ön Lisans Adalet bölümlerine yerleştim. 2015 yılında AÖF Adalet ön lisans diplomamı komisyona sundum. Diğer Lisans Öğretmenlik bölümünden ise 2016 yılında mezun olarak onun da diplomasını komisyona sundum. AÖF ÖNLİSANS diplomamı sunarak derece/kademede gerekli ilerleme yapıldı ancak 2017 yılında LİSANS diplomamı sunduğumda komisyon verdiği bir kararla UYGULAMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA dair karar vermişti.

Önlisans diplomama terfi işlemi uygulanması sonrasında Lisans diplomama terfi işlemi uygulanmaması doğru bir işlem midir? Bu konuda bilgisi ve tecrübesi olan yardımcı olursa sevinirim. TEŞEKKÜRLER.