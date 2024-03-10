Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Mart 2024 00:34
derece yukselmesi / kademe ilerlemesi

2011 yılında örgün eğitim Lisans Öğretmenlik ve AÖF Ön Lisans Adalet bölümlerine yerleştim. 2015 yılında AÖF Adalet ön lisans diplomamı komisyona sundum. Diğer Lisans Öğretmenlik bölümünden ise 2016 yılında mezun olarak onun da diplomasını komisyona sundum. AÖF ÖNLİSANS diplomamı sunarak derece/kademede gerekli ilerleme yapıldı ancak 2017 yılında LİSANS diplomamı sunduğumda komisyon verdiği bir kararla UYGULAMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA dair karar vermişti.

Önlisans diplomama terfi işlemi uygulanması sonrasında Lisans diplomama terfi işlemi uygulanmaması doğru bir işlem midir? Bu konuda bilgisi ve tecrübesi olan yardımcı olursa sevinirim. TEŞEKKÜRLER.


E.Kayı Han
Editor
10 Mart 2024 00:56

Lisans bitirme sonrasında yeni bir lisans bitirme yapmanız nedeniyle işlem yapılmaz. Komisyonun işlemi doğru.


trsalgado
Daire Başkanı
10 Mart 2024 13:04

2016 yılında mezun olarak onun da diplomasını komisyona sundum. 2017 yılında LİSANS diplomamı sunduğumda* 2 tane mi lisans bölümleri bitirdiniz? yoksa tarihleri mi yanlış yazdınız? 1 önlisans 1 lisans bitirdiniz ise yanlış işlem yapılmış yok 1 önlisans 2 lisans mezunu iseniz 2. lisansın derece kademye bir etkisi yoktur


Reisülküttab9
Aday Memur
10 Mart 2024 23:59

İki LİSANS değil, biri ÖNLİSANS, diğeri LİSANS ancak LİSANS terfi işleminde sayılmadı.

E.Kayı Han, Dün

Lisans bitirme sonrasında yeni bir lisans bitirme yapmanız nedeniyle işlem yapılmaz. Komisyonun işlemi doğru.


Reisülküttab9
Aday Memur
11 Mart 2024 00:01

İlk önce ÖNLİSANS bitiriyorum, bir iki yıl sonrasında da LİSANS diplomamı sunuyorum ancak LİSANS diplomasına terfi yapılmasına yer olmadığına karar veriliyor.

trsalgado, Dün

2016 yılında mezun olarak onun da diplomasını komisyona sundum. 2017 yılında LİSANS diplomamı sunduğumda* 2 tane mi lisans bölümleri bitirdiniz? yoksa tarihleri mi yanlış yazdınız? 1 önlisans 1 lisans bitirdiniz ise yanlış işlem yapılmış yok 1 önlisans 2 lisans mezunu iseniz 2. lisansın derece kademye bir etkisi yoktur

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