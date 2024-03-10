Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mart 2024 02:11
2023 Mayıs Ataması Kadro Talebi

2023 Mayıs ayında ataması belli olan fakat sözleşme yapılması için Eylül'e kadar aylarca bekletilen öğretmenler olarak Haziran'da verilen kadro hakkının ivedilikle, seçim öncesi bize de verilmesini istiyoruz... Doğu görevi muafiyetinden bahsetmiyorum bile.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
10 Mart 2024 02:23

Tabi aynen. Daha dün ogretmen oldun doğu görevi yapmak istemiyorsun

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