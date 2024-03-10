KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


10 Mart 2024 03:42
Özelde bes kesintisi

Arkadaşlar özel hastanede hemşirelik yapıyorum. Bes kesintisi yapıyorlar .bu ay 1500 tl kesilmiş. Her ayda kesilmeye devam ediyor.İptal etmek istiyorum. Boyle bir şey için başvuru da yapmamıştım zaten.Banka bizimle alakası yok dedi. İptali için ne yapmam lazım


srkn_55
Aday Memur
10 Mart 2024 04:20

Bes aracılık kurumunun çağrı merkezinden ayrılma işleminizi yapabilirsiniz

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