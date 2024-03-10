Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


10 Mart 2024 07:34
sendika baraji sonrası Boşta kalmak sanki daha faydalı
sendikarin malum barajları yıkılınca yapılan gelir gider hesabında boşa çıkmaları daha faydalarını görünüyor. şuan bir cok sendika 200 tl ve üzeri aidat kesiyor. fakat toplu sözleşme desteği olarak sabit 190 tl alıyor. SENDIKALARA VERECEK EN GUZEL cevap boşa çıkmak yada bağımsız sendikalara geçerek 119 tl aidat verip 190 tl almak görünüyor.

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