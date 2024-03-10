Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mart 2024 08:28
Banka borçları

Öncelikle bütün mesai arkadaşlarıma iyi çalışmalar diliyorum. Benim farklı bankalarda ek hesap ve kredi kartı borclar toplamı 750.000 tl civarı borcum var ayrıca 800.000 civarındada kredi ödemelerim. Bazıları gecikmeye düştü. Bu işin içinden nasıl çıkabilirim birisi bana yardımcı olabilir mi? Ek gelirim bişeyim yok.


77489458
Aday Memur
10 Mart 2024 09:57
bunların gecikme faizleri bir maaşın yapar. Allah yardımcın olsun

ByAstsubay
Memur
10 Mart 2024 13:12
yapılandırma hocam

Mustfa4444
Memur
10 Mart 2024 13:33
Gelir sabit, ancak giderleri kısabilirsin. Veya çok da işin içinden çıkılmaz durumda ise;ev,araba,arsa vb aldı isen elden çıkarıp kredileri kapat, benim 200 bin vardı zor erittim.Ek hesap faizi zaten borcun erimesini engelleyen en büyük faktör.Ha bire boşa faiz ödüyorsun.Ek hesabı kapatmak zor.Bi girdin mi çok zor ek hesap işi. Ayın 15 de ek hesap yine aynı yere geliyor.Faiz ödemeye devam.3 Yönetim var malum.Ya geliri arttıracaksın,Ya gideri azaltacaksın.Ya da eldeki taşır, taşınmazı satıp kapatmak.Sıfırdan başlamak.
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