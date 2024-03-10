Banka borçları

Gelir sabit, ancak giderleri kısabilirsin. Veya çok da işin içinden çıkılmaz durumda ise;ev,araba,arsa vb aldı isen elden çıkarıp kredileri kapat, benim 200 bin vardı zor erittim.Ek hesap faizi zaten borcun erimesini engelleyen en büyük faktör.Ha bire boşa faiz ödüyorsun.Ek hesabı kapatmak zor.Bi girdin mi çok zor ek hesap işi. Ayın 15 de ek hesap yine aynı yere geliyor.Faiz ödemeye devam.3 Yönetim var malum.Ya geliri arttıracaksın,Ya gideri azaltacaksın.Ya da eldeki taşır, taşınmazı satıp kapatmak.Sıfırdan başlamak.

Gelir sabit, ancak giderleri kısabilirsin. Veya çok da işin içinden çıkılmaz durumda ise;ev,araba,arsa vb aldı isen elden çıkarıp kredileri kapat, benim 200 bin vardı zor erittim.Ek hesap faizi zaten borcun erimesini engelleyen en büyük faktör.Ha bire boşa faiz ödüyorsun.Ek hesabı kapatmak zor.Bi girdin mi çok zor ek hesap işi. Ayın 15 de ek hesap yine aynı yere geliyor.Faiz ödemeye devam.3 Yönetim var malum.Ya geliri arttıracaksın,Ya gideri azaltacaksın.Ya da eldeki taşır, taşınmazı satıp kapatmak.Sıfırdan başlamak.