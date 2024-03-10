Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Mart 2024 13:44
eş durumu
eşim uzman çavuş ben yeni atandım hemşirelik. eş durumundan eşim yanıma gelebilir mi ?

ByAstsubay
Memur
10 Mart 2024 14:26
evet gelebilir gereken evrakları tayin dönemi yaklaşmadan hızlıca hazırlayın eşiniz öncelikle personel şubeye gitsin bilgi alsın

Feyzacengiz
Aday Memur
10 Mart 2024 14:51
tayin zamanında da mı gelir peki yanıma yoksa hemen gelebilir mi gelmesi ne kadar sürebilir
ByAstsubay, Dün
evet gelebilir gereken evrakları tayin dönemi yaklaşmadan hızlıca hazırlayın eşiniz öncelikle personel şubeye gitsin bilgi alsın

ByAstsubay
Memur
10 Mart 2024 14:55
sizin evrakları hazırlama hızınıza bağlı aslında bu ay içerisinde hazırlar verirseniz bayramdan sonra atama gerçekleşir , hadi sorunlar oluştu en geç Mayıs'ta atama olur eşinizin yanınıza

Feyzacengiz
Aday Memur
10 Mart 2024 20:23
gerekli evrakları biliyor musunuz acaba işe başladığıma dair hastaneden belge almam lazım ıslak imzalı bi onu biliyorum doğru muyum
ByAstsubay, 12 saat önce
sizin evrakları hazırlama hızınıza bağlı aslında bu ay içerisinde hazırlar verirseniz bayramdan sonra atama gerçekleşir , hadi sorunlar oluştu en geç Mayıs'ta atama olur eşinizin yanınıza

ByAstsubay
Memur
10 Mart 2024 20:25
çok var hocam personel şube ile görüşün eşiniz
Feyzacengiz, 6 saat önce
gerekli evrakları biliyor musunuz acaba işe başladığıma dair hastaneden belge almam lazım ıslak imzalı bi onu biliyorum doğru muyum

Feyzacengiz
Aday Memur
10 Mart 2024 22:11
çok teşekkür ederim
ByAstsubay, 6 saat önce
çok var hocam personel şube ile görüşün eşiniz
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eğitim tayini iptaliüniversite kadrosundan sağlık bakanlığına geçiş eş durumubakanlık tayin isteyenlere yol harcırah ne zaman yatar bilgisi olan var mı toplu kadroya geçirilenler sağlığ atanabilir mi?PDC yuva yıkıyor, aile dağıtıyor, çocukları anne babasından ayırıyorEş durumu kadrolu personel2024/5 saglik bakanligina baska kurumdan gecisBilgisi olan söylesin lütfenKadroya geçiş sözleşme feshi sayılır mı

Sözlük

metelik 2 ilişkiyi az seven yönetir 3 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 6 sağlıklı beslenmeye çalışmak 1 dolandırıcılık şirketleri 2 öğrenci velilerinin adres oyunu 2 coşkun deniz 1 Vordonisi adası 2 fikirlere saygı duyulmaz,insanlara saygı duyulur 4 Sözlük moderatörüne öneriler 3

Son Haberler

Cem Yılmaz'dan Ramazan ayının ilk gecesinde rakı paylaşımıYeşil ve kırmızı reçete ile satılabilen ilaçları zimmetine geçiren doktor memuriyetten atılabilir mi?11 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 80 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralandı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?