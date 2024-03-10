Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


10 Mart 2024 13:47
tarim bakanligi destek temizlik personeli maasi ne kadar

TARIM BAKANLIĞI DESTEK TEMİZLİK PERSONELİ MAAŞI NE KADAR


klncemre
Aday Memur
10 Mart 2024 14:32

bende tarım orman destek personeli temizliğe atandım 30 civarı diyorlar siz hangi şehire atandınız


Tolunay1603
10 Mart 2024 14:32

sen hatayli misin?


MEHMET ALİ Görüm
10 Mart 2024 15:18

Anlamadım siz kimsiniz

Tolunay1603, Dün

sen hatayli misin?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
10 Mart 2024 16:29

Sitenin maaş bölümünden hesaplatabilirsiniz. Muhtemelen 30 bin liradan biraz fazla olur.


MEHMET ALİ Görüm
10 Mart 2024 20:02

Doğru hesaplamıyor o

YUSUF YILDIRIM, 10 saat önce

Sitenin maaş bölümünden hesaplatabilirsiniz. Muhtemelen 30 bin liradan biraz fazla olur.

Toplam 5 mesaj

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