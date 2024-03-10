tarim bakanligi 2024 subat arsiv arastirmasi

14 günden 40 güne kadar süre verildi. son teslim tarihi 1 mart veya 4 mart ama en geç olanı baz alıp üstüne 40 günü eklersek nisanın 10 u gibi açıklanır sanırım en geç. bir yazar arkadaş arşiv araştırma taleplerinin ikamet ettiğimiz yerdeki emniyet birimlerine iletildiğini yazmıştı.

14 günden 40 güne kadar süre verildi. son teslim tarihi 1 mart veya 4 mart ama en geç olanı baz alıp üstüne 40 günü eklersek nisanın 10 u gibi açıklanır sanırım en geç. bir yazar arkadaş arşiv araştırma taleplerinin ikamet ettiğimiz yerdeki emniyet birimlerine iletildiğini yazmıştı.