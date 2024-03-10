Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


10 Mart 2024 13:54
tarim bakanligi 2024 subat arsiv arastirmasi

Evrakları teslim ettim 4 mart açıklanan tebligat gelen oldumu işe başlama için


Tolunay1603
10 Mart 2024 14:29

bekliyorum bende.


klncemre
Aday Memur
10 Mart 2024 14:29

bende 26 şubatta teslim ettim ses seda yok beklemedeyim


Tolunay1603
10 Mart 2024 14:32

ne kadar sürer tahmininiz var mi en gec 2 ay deniyor cok degil mi

klncemre, Dün

bende 26 şubatta teslim ettim ses seda yok beklemedeyim


klncemre
Aday Memur
10 Mart 2024 14:37

yani benim gittiğim bakanlık 2 3 hafta dediler hatta 1 mart son belge teslim tarihiydi eğer diğer atananlar erken getirseydi 15 marta ilk maaşa yetişiyordu ama geç verdiler heralde 3 hafta gibi bi sürede sonuçlanır diye tahmin ediyorum

Tolunay1603, Dün

ne kadar sürer tahmininiz var mi en gec 2 ay deniyor cok degil mi


MEHMET ALİ Görüm
10 Mart 2024 15:16

4 mart son teslimdi

klncemre, Dün

yani benim gittiğim bakanlık 2 3 hafta dediler hatta 1 mart son belge teslim tarihiydi eğer diğer atananlar erken getirseydi 15 marta ilk maaşa yetişiyordu ama geç verdiler heralde 3 hafta gibi bi sürede sonuçlanır diye tahmin ediyorum


MEHMET ALİ Görüm
10 Mart 2024 15:17

Hangi bakanlık

klncemre, Dün

bende 26 şubatta teslim ettim ses seda yok beklemedeyim


memurbeydiyiceksiniz
Aday Memur
10 Mart 2024 21:54
14 günden 40 güne kadar süre verildi. son teslim tarihi 1 mart veya 4 mart ama en geç olanı baz alıp üstüne 40 günü eklersek nisanın 10 u gibi açıklanır sanırım en geç. bir yazar arkadaş arşiv araştırma taleplerinin ikamet ettiğimiz yerdeki emniyet birimlerine iletildiğini yazmıştı.
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