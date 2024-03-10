Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Mart 2024 14:00
yedek subay iken emre itaatsizlik ısrar suçu hk.

Asteğmenlikte son 5 ayım kaldı ancak dereceyle geldiğim için ailemin yanında askerlik yaptığım için çok fazla kıskançlık oluşmuş durumda iş yaparken sıkıntı yaşıyorum az sert yapınca 3 aylık adamsın hayırdıra dönüyor iş özellikle (Uzm erbaş.) kendi komutanım dahi biraz uğraşıyor emre itaatsizlik ortamı oluşturulmaya çalışılıyor gibi hissediyorum bu suçtan hüküm giyersem ere düşer miyim? Kendimde biraz istiyorum artık bırakacağım bu gidişle rütbe düşersem terhis olabilir miyim? 70 gün eğitim okulu 140 gün kıta asteğmen günüm var. Saygılarımla.


ByAstsubay
Memur
10 Mart 2024 14:24
Asteğmenim , rütbe düşüşü olmaz kesinlikle kendini ezdirme her ne kadar geçicide olsan rütbe kıdemi keser sen işini yap sana saygısızlık ve hadsizlik yapılıyor ise önce uyar , eğer hala devam ediyor senden daha rütbeli kişiye bunu izah et komutanım ne yapayım diye eğer hiçbirisi de olmuyor kanun ve hükümler açık ve nettir gereken yaptırımı uygula

FeodalTiger
Aday Memur
10 Mart 2024 14:58
Rütben, kıdemin var kanun yetki vermiş tut tutanağını onlar uğraşsın sen niye düşünüyorsun? Ere düşme olayı olmaz bu arada
ByAstsubay, Dün
Asteğmenim , rütbe düşüşü olmaz kesinlikle kendini ezdirme her ne kadar geçicide olsan rütbe kıdemi keser sen işini yap sana saygısızlık ve hadsizlik yapılıyor ise önce uyar , eğer hala devam ediyor senden daha rütbeli kişiye bunu izah et komutanım ne yapayım diye eğer hiçbirisi de olmuyor kanun ve hükümler açık ve nettir gereken yaptırımı uygula

Asker2536
10 Mart 2024 15:15

Amirime söyledim bunlar ufak şeyler kendi içinizde konuşup halledin diyor geçiciyiz diye uğraşmak istemiyorlar batı birliği burası sicili bozuk subaylardan oluşuyor ne yazık ki sizler gibi değerli memurlarla karşılaşmak isterdim.

ByAstsubay, Dün
Asteğmenim , rütbe düşüşü olmaz kesinlikle kendini ezdirme her ne kadar geçicide olsan rütbe kıdemi keser sen işini yap sana saygısızlık ve hadsizlik yapılıyor ise önce uyar , eğer hala devam ediyor senden daha rütbeli kişiye bunu izah et komutanım ne yapayım diye eğer hiçbirisi de olmuyor kanun ve hükümler açık ve nettir gereken yaptırımı uygula

ByAstsubay
Memur
10 Mart 2024 15:23
o halde sana verilen yetki doğrultusunda hareket edeceksin ,oldu ki üst rütbeden birisi sana neden böyle yaptın tutanak tuttun der ise , görevimi yaptım komutanım diye söylersin duruşunu belli et gerisi kolay ve işini yap geç ama diyolog çok önemli ast üst dengin ile biz asteğmenler ile çok yaşadık, hem kendi personelimiz hemde üst rütbeden kişiler ile çekirdekten gelmedikleri ve eğitim zamanı kısa olduğu için o bilinç oturmuyor tam , bilgi güçtür iyi çalışmalar
Asker2536, 12 saat önce

Amirime söyledim bunlar ufak şeyler kendi içinizde konuşup halledin diyor geçiciyiz diye uğraşmak istemiyorlar batı birliği burası sicili bozuk subaylardan oluşuyor ne yazık ki sizler gibi değerli memurlarla karşılaşmak isterdim.


Halkadami89
Memur
10 Mart 2024 15:38
Hiçbir şey olmaz. Bak işine...

Halkadami89
Memur
10 Mart 2024 15:39
Ere düşseniz ne olacak bu saatten sonra. Zaten sizin şafak olmuştur coni moni...

Umut0621
Genel Müdür
10 Mart 2024 17:03
tutanak tut. Askeri Disiplin kanunu ve Askeri Nizam ve Terbiye Kurallarının pdf'sini indirip astlarının üstlere yönelik davranışları kanunun hangi maddelerine aykırıysa onları yazarak belirtip amire bildir. Ayrıca, aykırı davranışta bulunan kişi.tutanağı imzalamazsa herhangi bir 3 kişi bulup imzalat. Amir bir şey yapmazsa daha üst amire tutanağı ver. Silsileyi takip et, bölük komutanı bir şey yapmazsa tabur komutanına o yapmzsa, alaysa alay tugaysa tugay komutanına kadar git.
Asker2536, 12 saat önce

Amirime söyledim bunlar ufak şeyler kendi içinizde konuşup halledin diyor geçiciyiz diye uğraşmak istemiyorlar batı birliği burası sicili bozuk subaylardan oluşuyor ne yazık ki sizler gibi değerli memurlarla karşılaşmak isterdim.


Asker2536
10 Mart 2024 18:26

Yasal olarak yeni kanunda ya terhis yada hesaplara göre 50-60 gün kadar er olarak yapmam gerekiyor buradaki suçlar eksik zimmet vs. özel sektörü etkilemiyorsa gerekeni yapacağım hepsine karşı.

Halkadami89, 11 saat önce
Ere düşseniz ne olacak bu saatten sonra. Zaten sizin şafak olmuştur coni moni...
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