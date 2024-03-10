yedek subay iken emre itaatsizlik ısrar suçu hk.

Asteğmenim , rütbe düşüşü olmaz kesinlikle kendini ezdirme her ne kadar geçicide olsan rütbe kıdemi keser sen işini yap sana saygısızlık ve hadsizlik yapılıyor ise önce uyar , eğer hala devam ediyor senden daha rütbeli kişiye bunu izah et komutanım ne yapayım diye eğer hiçbirisi de olmuyor kanun ve hükümler açık ve nettir gereken yaptırımı uygula

Asteğmenim , rütbe düşüşü olmaz kesinlikle kendini ezdirme her ne kadar geçicide olsan rütbe kıdemi keser sen işini yap sana saygısızlık ve hadsizlik yapılıyor ise önce uyar , eğer hala devam ediyor senden daha rütbeli kişiye bunu izah et komutanım ne yapayım diye eğer hiçbirisi de olmuyor kanun ve hükümler açık ve nettir gereken yaptırımı uygula