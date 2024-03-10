Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mart 2024 14:06
2024 mazeret ataması ilişik kesme

Yarın ilişiğimi kesmek istedim fakat idari burom ayın 7-14 ü arası maaslar yüzünden ilişik kestirmezler dedi bu konuda bilgisi olan var mı kesebilir miyim ilisigimi ?


vukerp
10 Mart 2024 14:09
Hangi bakanlık acaba

Baba6066
Aday Memur
10 Mart 2024 23:02
7 14 arası ne alaka kardeşim maaşlar ayın 10 11 arası en geç ilgili yerlere gönderilir
Toplam 2 mesaj

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