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Editörler : supporters.


10 Mart 2024 14:14
İki yıllık elektrik bölümü mü yoksa iki yıllık makina bölümü mü

Sizce hangisini okumalıyım bir de bu işlerde çok para var diyorlar doğru mu mühendislerden bile fazla kazanıyorlarmış

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