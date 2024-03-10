Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


10 Mart 2024 14:30
güvenlik soruşturması ne kadar sürüyor

arşiv araştırması güvenlik soruşturması ne kadar sürüyor bilenler cevaplarsa sevinirim


ilkerowic
Aday Memur
10 Mart 2024 19:08

İkamet ettiğiniz yer hangi şehir? Ankara, İstanbul gibi yerlerdeyseniz eğer 45-50 gün sürüyor. Resmî olarak da 30 iş günü ila 60 iş günü.


Benceste
Aday Memur
10 Mart 2024 19:59

Hocam Ankara ilindeyim Ekim ayında evrak teslimini yaptım daha arayan olmadı, Kurumu aramamda fayda olur mu ?

ilkerowic, 8 saat önce

İkamet ettiğiniz yer hangi şehir? Ankara, İstanbul gibi yerlerdeyseniz eğer 45-50 gün sürüyor. Resmî olarak da 30 iş günü ila 60 iş günü.


ilkerowic
Aday Memur
10 Mart 2024 21:15

Hangi birime ve nereye atandınız acaba? Eğer genel toplu alımlarda kazandıysanız belki bu yüzden uzun sürmüş olabilir. Ama il emniyeti bir arayabilirsiniz tabii telefonlarına ulaşmak biraz zor.

Benceste, 7 saat önce

Hocam Ankara ilindeyim Ekim ayında evrak teslimini yaptım daha arayan olmadı, Kurumu aramamda fayda olur mu ?


Benceste
Aday Memur
10 Mart 2024 23:27

Kurum GSB güvenlik görevlisi, personel genel müdürlüğünü mü arayım yoksa il emniyet müdürlüğünü mü acaba ?

ilkerowic, 6 saat önce

Hangi birime ve nereye atandınız acaba? Eğer genel toplu alımlarda kazandıysanız belki bu yüzden uzun sürmüş olabilir. Ama il emniyeti bir arayabilirsiniz tabii telefonlarına ulaşmak biraz zor.


klncemre
Aday Memur
10 Mart 2024 23:44

hocam bende tarım orman bakanlığına ankaraya atanmıştım sizce ne kadar sürer bakanlığa göre değişiyomu acaba

ilkerowic, 6 saat önce

Hangi birime ve nereye atandınız acaba? Eğer genel toplu alımlarda kazandıysanız belki bu yüzden uzun sürmüş olabilir. Ama il emniyeti bir arayabilirsiniz tabii telefonlarına ulaşmak biraz zor.


ilkerowic
Aday Memur
10 Mart 2024 23:55

Açıkçası Ekim ayında yapılan alımlar için yazınız çoktan yazılmıştır. Ama yazışmalar valilik üzerinden yürüyor o yüzden biraz yavaş olabilir ve toplu alımlarda da bu yüzden yavaş ilerliyor olabilir süreç ama İl emniyeti arayabilirsiniz. Ya da GSB personel daire başkanlığı vs. var ise eğer oradan direkt süreç ne alemde diye sorabilirsiniz. (Üniversitelerde böyle yürüdüğü için öyle varsaydım)

Benceste, 3 saat önce

Kurum GSB güvenlik görevlisi, personel genel müdürlüğünü mü arayım yoksa il emniyet müdürlüğünü mü acaba ?


ilkerowic
Aday Memur
11 Mart 2024 00:01

Birim içi yazışmaları yapan ve Valiliğin iş yoğunluğuna göre değişiyor. @arastirmagorevlisii hocam da bir yazısında bahsetmişti sağ olsun ondan öğrendim sürecin nasıl ilerlediğini.

Üniversitelerde şöyle işliyor süreç: ( @arastirmagorevlisii 'nden alıntıdır )

Üst yazıyla sistem üzerinden yapılıyor ama direkt kurumlar arası değil. Yani atandığınız üniversite direkt bir yazı yazıp emniyet müdürlüğüne göndermiyor, böyle bir süreç değil. Atandığınız üni, üninin bulunduğu valiliğe yazıyor. (Sallıyorum uludağ üni, bursa valiliği.) o valilik sizin ikametinizin bulunduğu valiliğe yazıyor. Sizin oturduğunuz şehrin valiliği de emniyet müdürlüğüne yazıyor ?bu adamın sürecini yapın? diye. Sonra işlem bitince emniyet aynı yolla geri gönderiyor valiliğe, valilik üninin bulunduğu şehrin valiliğine o da üniversite. Zaten arşiv araştırması 8-10 gün süren bir işlem iş yoğunluğuna göre. Ancak bu yazışma süresi sebebiyle 1 ay kadar sürüyor.

Üniversite yerine bakanlık yürütüyor yazı işlerini.

klncemre, 3 saat önce

hocam bende tarım orman bakanlığına ankaraya atanmıştım sizce ne kadar sürer bakanlığa göre değişiyomu acaba


bernabl006
Aday Memur
11 Mart 2024 00:29
ben de tigem altinova icin evraklari verdim 26 ocak sondu..kurumu aradigimda emniyetten haber bekleniyor dendi..ben ankarada yaşıyorum yerlesmem konya ya yapıldı..muhtemelen bayramdan sonra ya kalacak..ramazan geldi
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