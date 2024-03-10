güvenlik soruşturması ne kadar sürüyor

Birim içi yazışmaları yapan ve Valiliğin iş yoğunluğuna göre değişiyor. @arastirmagorevlisii hocam da bir yazısında bahsetmişti sağ olsun ondan öğrendim sürecin nasıl ilerlediğini.

Üniversitelerde şöyle işliyor süreç: ( @arastirmagorevlisii 'nden alıntıdır )

Üst yazıyla sistem üzerinden yapılıyor ama direkt kurumlar arası değil. Yani atandığınız üniversite direkt bir yazı yazıp emniyet müdürlüğüne göndermiyor, böyle bir süreç değil. Atandığınız üni, üninin bulunduğu valiliğe yazıyor. (Sallıyorum uludağ üni, bursa valiliği.) o valilik sizin ikametinizin bulunduğu valiliğe yazıyor. Sizin oturduğunuz şehrin valiliği de emniyet müdürlüğüne yazıyor ?bu adamın sürecini yapın? diye. Sonra işlem bitince emniyet aynı yolla geri gönderiyor valiliğe, valilik üninin bulunduğu şehrin valiliğine o da üniversite. Zaten arşiv araştırması 8-10 gün süren bir işlem iş yoğunluğuna göre. Ancak bu yazışma süresi sebebiyle 1 ay kadar sürüyor.

Üniversite yerine bakanlık yürütüyor yazı işlerini.