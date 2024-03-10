Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Mart 2024 14:48
Askerlik memuriyetten sayılıyor mu?

Tayin yapabilmek için soruyorum. 1 yıl askerlik yapcam. Tayin hakkı için bu askerdeki 1 yılı da hesaba katacak mıyım?


kacikbulgur
Aday Memur
10 Mart 2024 16:24
no. sigortasızsın işsiz gibi düşün
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