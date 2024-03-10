Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Mart 2024 14:54
Eş durumu tayin Farklı Bakanlıklar ( Acilllll)

Eşim tarım bakanlığın da kadrolu olarak İzmir?de görev yapıyor ben de denizli ilinde kadrolu olarak Denizli de laboratuvar teknikeri olarak görev yapıyorum bölge hizmet gruplarında İzmir 1C de Denizli 2B grubunda bulunuyor Eşim Denizlı için es durumu tayini isteyecek beni İzmir?e gönderme olasılıkları ne olur acaba konuyla ilgili acil yardımlarınızı bekliyoruz


Blackwhite20
10 Mart 2024 21:33

Güncel

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