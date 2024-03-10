Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mart 2024 15:24
Ram da calisan ozel egitimci 34 bin mi aliryoksa ek ders alir 40 bin falan mi

Ram da çalışan özel eğitimci ne kadar maaş alıyor 34 mü 40 mı ek ders oluyor mu olursa 40 olur bunu bilen var mı


Yamyamav
Memur
11 Mart 2024 01:18

Full ek ders alır. Planlama gibi kısımları da alırlar. Ayrıca %25 arttırimliydi en son. Bir de Türkçe kursuna gitmenizi öneririm.

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