Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mart 2024 15:59
Görevlendirme sözleşmeli müdür yardumcısı

Bu yıl atandım aday öğretmenim görevlendirme ile başka okula müdür yardımcısı olarak gideceğim normal idareciler gibi yaz tatilinde okulda kalmak zorunda mıyım?


bahçesaray
Aday Memur
10 Mart 2024 16:04
evet

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
10 Mart 2024 23:15

1 ocak 31 aralik arasi 20 gün izin hakkiniz var.

Yariyil tatili yaptiginiz icin 14 günü gitti.

6 gün izin hakkiniz kalmış oluyor.

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