Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


10 Mart 2024 16:51
İstifa ettikten sonra ünvan değişikliği ile geri dönüş

Merhaba Arkadaşlar

Bundan 5 ay öncesinde İçişleri Bakanlığında 4a Kadrolu Memur statüsünde Koruma ve Güvenlik görevlisi olarak çalışmaktaydım, üsulune uygun olarak istifamı verdim ve kurumum bana 6 ay sonra geri gelme hakkım olduğunu söyledi, zaten kuruma istifa edip geri gelen çok oldu, hatta 3 yıl sonra bile istifa sonrası dönen memur tanıyorum.Ben şuanda bir belediyede sözleşmeli işçi statüsünde v.h.k.i olarak çalışıyorum, eski kurumuma yine g.i.h sınıfında koruma ve güvenlik olarak değil de, v.h.k.i olarak veya düz memur, büro personeli vs.. olarak geri dönebilir miyim? yardımcı olursanız sevinirim..

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