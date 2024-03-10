KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Mart 2024 17:04
88 net ile 83 puan mı geliyor bu yanlış değil mi ?

arkadaşlar geçen denemeye girdim öylesine genel yetenek 45 doğru 5 yanlış genel kültürde 44 doğru 2 yanlış geldi ortalama 87.5 88 net işte neyse puanımı hesaplamışlar 83 çıkmış hatalı değil mi bu ?


maresca0
Aday Memur
10 Mart 2024 17:32

hatalı


schopenhauerizm
Aday Memur
10 Mart 2024 17:33

internetteki siteler genel olarak doğru mu ?

maresca0, 9 saat önce

hatalı


Mehmet-şeker
Genel Müdür
10 Mart 2024 17:39

83 puan çıkamaz 87 küsür olması lazım kpss uzmanı sitesine bakabilirsin gerçek kpss netlerini yazdığında bile küsüratıns kadar doğru çıkarıyor

schopenhauerizm, 9 saat önce

internetteki siteler genel olarak doğru mu ?


schopenhauerizm
Aday Memur
10 Mart 2024 17:41

2022'ye göre 87 2023 e göre 92 geliyor ama 2022'yi baz almalıyız galiba

Mehmet-şeker, 9 saat önce

83 puan çıkamaz 87 küsür olması lazım kpss uzmanı sitesine bakabilirsin gerçek kpss netlerini yazdığında bile küsüratıns kadar doğru çıkarıyor


kreatin
Aday Memur
11 Mart 2024 02:17
standart sapmasız doğru hesaplanmış. 40 + (net sayısı x 0.5)= kpss puanı. böyle hesaplanıyor.

Mehmet-şeker
Genel Müdür
11 Mart 2024 02:48

Aynen öyle

schopenhauerizm, 9 saat önce

2022'ye göre 87 2023 e göre 92 geliyor ama 2022'yi baz almalıyız galiba

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