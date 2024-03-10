KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


10 Mart 2024 17:12
Lisans Hemşire arkadaşlar tavsiyenizi istiyorum.

Arkadaşlar 2022 kpssden 65 puanım var lisans hemşirelik mezunuyum. Bakanlık bir daha alım açar mı şansım var mı yeni sınava kadar,

Üni hastaneleri için şansım var mı???

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