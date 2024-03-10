Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Mart 2024 17:30
4b li sözleşmeli personelin beçayiş hakkı

4b li sözleşmeli personelin beçayiş hakkı var mı?


bilgisayartekniker
Aday Memur
10 Mart 2024 17:37
Evet var

yutknt
Aday Memur
10 Mart 2024 17:49

bunun şartları neler?

bilgisayartekniker, 9 saat önce
Evet var

bilgisayartekniker
Aday Memur
10 Mart 2024 18:22
yenimi atandınız ona göre yazayım normalde şimdi bütün sözleşmeliler 3+1 oldu yani 4 yıl dolmadan tayin ve becayiş yok
yutknt, 9 saat önce

bunun şartları neler?


mkarey10
Şef
10 Mart 2024 18:25

sözleşmeli diyor zaten 3+1 için sözleşmeli mi kalıyor direkt kadrolu oluyor zaten

bilgisayartekniker, 8 saat önce
yenimi atandınız ona göre yazayım normalde şimdi bütün sözleşmeliler 3+1 oldu yani 4 yıl dolmadan tayin ve becayiş yok

yutknt
Aday Memur
10 Mart 2024 20:52

1 yıl oldu. 2 yılın var daha +1 de olduğum kurumda çalışmak zorundaymışım. yani olduğum yerde 2+1 kaldı

mkarey10, 8 saat önce

sözleşmeli diyor zaten 3+1 için sözleşmeli mi kalıyor direkt kadrolu oluyor zaten


yutknt
Aday Memur
10 Mart 2024 20:54

biri bir sene geçtikten sonra var diyor biri yok diyor. kuruma sorsam daha iyi galiba

bilgisayartekniker, 8 saat önce
yenimi atandınız ona göre yazayım normalde şimdi bütün sözleşmeliler 3+1 oldu yani 4 yıl dolmadan tayin ve becayiş yok

bilgisayartekniker
Aday Memur
10 Mart 2024 20:56
Sayın hocam 7433 sayılı kanun ile kadroya geçtinizmi tam net bilgi verirseniz kanunun ilgili maddesiyle açıklayacağım size
yutknt, 6 saat önce

biri bir sene geçtikten sonra var diyor biri yok diyor. kuruma sorsam daha iyi galiba

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