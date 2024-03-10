KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


10 Mart 2024 18:02
Atama hk

Arkadaşlar ben lisans hemsıre olarak istanbula atandım ama bundan sonraki süreçle alakalı hiçbir fikrim yok. Yardımcı olur musunuz? Zimmete düşmek nedir?evrak teslimleri ne zaman oluyor?


Lisans nurse
Aday Memur
10 Mart 2024 22:43

Ben de istanbula atandım henüz yhgm de bizim için bir duyuru yayımlanmadı. O duyurudan sonra biz evraklarımızı teslim edeceğiz. Daha önce yapılan alımada evrak teslimi için neredeyse bir ay sonra duyuru yapılmış. Geçmiş duyuralara bakarsanız bizim içinde süreç o şekilde ilerleyecektir.

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