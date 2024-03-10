seviye tespitte basarisiz siniflar

ilkokul 3 ve 4. sınıfta çoktan seçmeli test yasak.Fakat özel yayınlar ve okul idaresinin baskısıyla bu sınavlar yapılıyor.Hepimizin bildiği gibi ilkokul 1 de sınıflar oluşturulurken veli isteği ve okul idaresinin çabasıyla özel sınıflar oluşturuluyor.Her sınıfın seviyesi farklı olabiliyor. Böyle durumlarda çeşitli sebeplerle sinif seviyesi düşük oluşturulan sınıflar bu sınavlara giriyor ve bazı sınıflar başarılı bazı sınıflar basarisiz oluyor.Ogretmen ne kadar uğraşırsan uğraşsın başarı gelmiyor. okul idaresinin bu gibi sınıf öğretmenlerine bir yaptırım yetkisi var mi. gelecek sene sınıflar otomatik e okul tarafından atanaca deniyor. sinif seviyesi konusunda yetki ok idaresinde mi olmali

ilkokul 3 ve 4. sınıfta çoktan seçmeli test yasak.Fakat özel yayınlar ve okul idaresinin baskısıyla bu sınavlar yapılıyor.Hepimizin bildiği gibi ilkokul 1 de sınıflar oluşturulurken veli isteği ve okul idaresinin çabasıyla özel sınıflar oluşturuluyor.Her sınıfın seviyesi farklı olabiliyor. Böyle durumlarda çeşitli sebeplerle sinif seviyesi düşük oluşturulan sınıflar bu sınavlara giriyor ve bazı sınıflar başarılı bazı sınıflar basarisiz oluyor.Ogretmen ne kadar uğraşırsan uğraşsın başarı gelmiyor. okul idaresinin bu gibi sınıf öğretmenlerine bir yaptırım yetkisi var mi. gelecek sene sınıflar otomatik e okul tarafından atanaca deniyor. sinif seviyesi konusunda yetki ok idaresinde mi olmali