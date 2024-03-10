Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mart 2024 18:38
seviye tespitte basarisiz siniflar
ilkokul 3 ve 4. sınıfta çoktan seçmeli test yasak.Fakat özel yayınlar ve okul idaresinin baskısıyla bu sınavlar yapılıyor.Hepimizin bildiği gibi ilkokul 1 de sınıflar oluşturulurken veli isteği ve okul idaresinin çabasıyla özel sınıflar oluşturuluyor.Her sınıfın seviyesi farklı olabiliyor. Böyle durumlarda çeşitli sebeplerle sinif seviyesi düşük oluşturulan sınıflar bu sınavlara giriyor ve bazı sınıflar başarılı bazı sınıflar basarisiz oluyor.Ogretmen ne kadar uğraşırsan uğraşsın başarı gelmiyor. okul idaresinin bu gibi sınıf öğretmenlerine bir yaptırım yetkisi var mi. gelecek sene sınıflar otomatik e okul tarafından atanaca deniyor. sinif seviyesi konusunda yetki ok idaresinde mi olmali

Yamyamav
Memur
11 Mart 2024 01:14

Hocam ne yaptırım yetkisi olacak. Sen dersini işle, kazanımlarını eksiksiz ver yeter. Alan alır almayan almaz. Hirpalama kendini. Sen bir taraflarini yirtsan da cocukla evde ilgili veli yoksa basari imkansız.

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