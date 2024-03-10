Müracaat için gelen kadına mesaj atan polis nereye şikayet edilir

eee kız engellemiş mı numarasını yazma demişte çocuk yazmaya mı devam etmis:)cimeri ne sanıyorsunuz merak ediyorum cimer ilk çıktığında amaç bu değildi :)millet sonradan kafayı yedi aidatı alamayan yönetici bile şikayet etmeye başladı:)yazan adam evli mı yada niye şikayet edeceksin ben onu anlamadım.cocuk beğenmiş yazmış. kız istemişse hala yazmışsa Tamam da ne olmuş suç nerde neyi şikayet ediyorsunuz onu anlamadım:))

eee kız engellemiş mı numarasını yazma demişte çocuk yazmaya mı devam etmis:)cimeri ne sanıyorsunuz merak ediyorum cimer ilk çıktığında amaç bu değildi :)millet sonradan kafayı yedi aidatı alamayan yönetici bile şikayet etmeye başladı:)yazan adam evli mı yada niye şikayet edeceksin ben onu anlamadım.cocuk beğenmiş yazmış. kız istemişse hala yazmışsa Tamam da ne olmuş suç nerde neyi şikayet ediyorsunuz onu anlamadım:))