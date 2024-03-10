Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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10 Mart 2024 20:32
Müracaat için gelen kadına mesaj atan polis nereye şikayet edilir

Çantası çalındığı için karakola giden bir kıza karakolda görevli polis daha sonra mesaj atıyor. Bu elemanı cimerden mi şikayet edelim. Herhangi bir yaptırımı yoksa kendi adaletimizi mi sağlayalım bir yol gösterin


adalı-polis
Genel Müdür
10 Mart 2024 20:48

Engelle butonu?


iyilikiyidir01
Şef
10 Mart 2024 20:51
eee kız engellemiş mı numarasını yazma demişte çocuk yazmaya mı devam etmis:)cimeri ne sanıyorsunuz merak ediyorum cimer ilk çıktığında amaç bu değildi :)millet sonradan kafayı yedi aidatı alamayan yönetici bile şikayet etmeye başladı:)yazan adam evli mı yada niye şikayet edeceksin ben onu anlamadım.cocuk beğenmiş yazmış. kız istemişse hala yazmışsa Tamam da ne olmuş suç nerde neyi şikayet ediyorsunuz onu anlamadım:))

iyilikiyidir01
Şef
10 Mart 2024 20:52
Ne adaleti sağlayacaksın merak ettim kaldımı böyle şeyler rahat bırakın tanıssın gençler:)

Boş Adam
Aday Memur
10 Mart 2024 20:55

Kız yazmamış ama özel hayatın gizliliği ihlal değil mi bu ? Sanki hayatın olağan akışında tanışıp numarasını almış muamelesi yapmak ne kadar doğru? Eşin veya kızına gittiği doktor yazsa veya eşine çocuğunun öğretmeni yazsa da böyle rahat olabilecek misin?

iyilikiyidir01, 6 saat önce
eee kız engellemiş mı numarasını yazma demişte çocuk yazmaya mı devam etmis:)cimeri ne sanıyorsunuz merak ediyorum cimer ilk çıktığında amaç bu değildi :)millet sonradan kafayı yedi aidatı alamayan yönetici bile şikayet etmeye başladı:)yazan adam evli mı yada niye şikayet edeceksin ben onu anlamadım.cocuk beğenmiş yazmış. kız istemişse hala yazmışsa Tamam da ne olmuş suç nerde neyi şikayet ediyorsunuz onu anlamadım:))

iyilikiyidir01
Şef
10 Mart 2024 21:00
dolandırıcı mısın sen şebeke misin beğenmiş yazmış hiçbir erkek karşıdan isik almadan numarasından yazmaz engelle kapat mevzuyu ne kişisel verilerinin ihlali konustuk kadar ona gelince beğendi tanışmak istedi numarasını verdi daha sonra vaz geçti yada ailesine yakalanınca yanlış anmasıylasın diye böyle haberi yokmus gibi yaptığını düşünüyorum. bana kendi yaz dedi bitti gitti eskiden kadın ne dese inanıyorlardı kalmadı artık yani normal birşey bu yazan adam sarkıntıyık yapmış mı dürüstce tanışmak istemiş yok dedikten sonra ısrar edip başka numaradan mı aramış
Boş Adam, 6 saat önce

Kız yazmamış ama özel hayatın gizliliği ihlal değil mi bu ? Sanki hayatın olağan akışında tanışıp numarasını almış muamelesi yapmak ne kadar doğru? Eşin veya kızına gittiği doktor yazsa veya eşine çocuğunun öğretmeni yazsa da böyle rahat olabilecek misin?


iyilikiyidir01
Şef
10 Mart 2024 21:07
birşey yok bunda ya evli kadına hiçbir polis yazmaz kız samimi davranmış poliste yanlış anlamış bir daha da yazmamış yani konuyu uzatmaya gerek yok boşuna bitti gitti olay yani cimere şikayet edilecek bir durum da yok gibi anlattığına bakılırsa cimere şikayet etsen o kız birde bunun için ifade vermeye gidecek sonra kızı yanlış anlayıp biri daha yazacak paradoksa gireriz .Karar senin ama asla adaleti ben sağlarım diye bir polise tehdit edici konuşma burda ben ona uyuz oluyorum :)yoksa banane git şikayetçi ol cimerede yaz hatta git savcılardan suç duyurusunda bulun ama bir polisi tehdit edecek cümleler kullanma burda

Boş Adam
Aday Memur
10 Mart 2024 21:20

Burada bunda ne var diyenler de muhtemelen gözüne kestirdiği kızlara GBT yapıp instagramda istek atan tiplerdir. Neyse umarım başka meslektaşlarınız da sizin tanıdığınız kızlara benzer davranışlar da bulunur yine aynı olgunlukla karşılarsınız. Hadi selametle :)


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
10 Mart 2024 21:23
normalde meslektaşımı kollamak isterim ama böyle aptalca hareket eden arkadaşların bi silkelenmesi lazım kendine gelmesi için.

EGMpersoneli
Aday Memur
10 Mart 2024 21:24
Kullanıcı adından boş adam olduğun belli.. Git cimere şikayet et burdan şov yapma denyo

Android60
Genel Müdür
10 Mart 2024 21:24

Bunun derdi niye sana düştüki anasımısın babasımısın muhtemelen sende kıza yazıyorsun o yüzden başkalarını rakip istemiyosun

Boş Adam, 6 saat önce

Burada bunda ne var diyenler de muhtemelen gözüne kestirdiği kızlara GBT yapıp instagramda istek atan tiplerdir. Neyse umarım başka meslektaşlarınız da sizin tanıdığınız kızlara benzer davranışlar da bulunur yine aynı olgunlukla karşılarsınız. Hadi selametle :)


police-izmir-
Aday Memur
10 Mart 2024 21:28
cime'den detaylı yaz, şahsın birimine göre büro yada karakol amirine şikayet dilekçesi ver, soruşturma açılır. iddia sübut bulursa ceza alır.

iyilikiyidir01
Şef
10 Mart 2024 21:36
Ne cezası alacak adam karakol da ahahahna karakol amiri ne diyecek ahahahah la böyle akıl veriyorsunuz demek ki millete :))
police-izmir-, 5 saat önce
cime'den detaylı yaz, şahsın birimine göre büro yada karakol amirine şikayet dilekçesi ver, soruşturma açılır. iddia sübut bulursa ceza alır.

secret.lifee
Daire Başkanı
10 Mart 2024 21:41

Cimer şikayet yeri değil kardeş. Cimer bilgi alma yeri. Bir yere dılekçe yazmıyorsunda Cimere yazıyorsun onlarda sen dilekçe yazmışsın gbi cevap veriyor ilgili kurum. Şikayeti adliyede Müraccat savcılığına, polise, ve jandarmaya yapıyorsunuz..


Boş Adam
Aday Memur
10 Mart 2024 21:43

Kardeşim sen kendini dokunulmaz mı sanıyorsun? Karakol dışında bir hayatın yok sanırım kendini Allah sanmaya başlamışsın. Kamuda çalışan öyle istisnai kadrolar var ki bir telefonuyla ilçe kaymakamına ulaşıp seni el pençe karşısında durdurur. Daha bulunduğun ilçedeki varlıklı ve nüfuslu insanları saymadım bile. Haddini bil işine ve mesleğine saygın olsun. Belli ki senin de zihniyetin bozuk özel hayatın gizliliği nedir bilmiyorsun. Burada ölümüne adamı savunma. Gün gelir birileri onurunu kırar egondan eser kalmaz. Kendine iyi bak selametle?

iyilikiyidir01, 5 saat önce
Ne cezası alacak adam karakol da ahahahna karakol amiri ne diyecek ahahahah la böyle akıl veriyorsunuz demek ki millete :))

trafikcidayı
Memur
10 Mart 2024 21:55

Savcı 'CİNSEL TACİZ' den dava açar..


Sultanikincivites
Aday Memur
10 Mart 2024 21:55
salağn biri başlık açıyor millette prim veriyor

iyilikiyidir01
Şef
10 Mart 2024 22:19
yok artık
trafikcidayı, 5 saat önce

Savcı 'CİNSEL TACİZ' den dava açar..


iyilikiyidir01
Şef
10 Mart 2024 22:21
yok artık şimdi adamı tehdit etmeyi bıraktı usulsüz şeylerle tehdit etmeye basladı
Boş Adam, 5 saat önce

Kardeşim sen kendini dokunulmaz mı sanıyorsun? Karakol dışında bir hayatın yok sanırım kendini Allah sanmaya başlamışsın. Kamuda çalışan öyle istisnai kadrolar var ki bir telefonuyla ilçe kaymakamına ulaşıp seni el pençe karşısında durdurur. Daha bulunduğun ilçedeki varlıklı ve nüfuslu insanları saymadım bile. Haddini bil işine ve mesleğine saygın olsun. Belli ki senin de zihniyetin bozuk özel hayatın gizliliği nedir bilmiyorsun. Burada ölümüne adamı savunma. Gün gelir birileri onurunu kırar egondan eser kalmaz. Kendine iyi bak selametle?


iyilikiyidir01
Şef
10 Mart 2024 22:25
bir memur kaymakamı arıyor ee daha sonra vay bee sen baya baya usulsuzlukler zincirlemesene girdin ilçede vay zenginler felan vay be çok omurgalı hayatlar zincirinin parçasıymıssın
Boş Adam, 5 saat önce

Kardeşim sen kendini dokunulmaz mı sanıyorsun? Karakol dışında bir hayatın yok sanırım kendini Allah sanmaya başlamışsın. Kamuda çalışan öyle istisnai kadrolar var ki bir telefonuyla ilçe kaymakamına ulaşıp seni el pençe karşısında durdurur. Daha bulunduğun ilçedeki varlıklı ve nüfuslu insanları saymadım bile. Haddini bil işine ve mesleğine saygın olsun. Belli ki senin de zihniyetin bozuk özel hayatın gizliliği nedir bilmiyorsun. Burada ölümüne adamı savunma. Gün gelir birileri onurunu kırar egondan eser kalmaz. Kendine iyi bak selametle?


Boş Adam
Aday Memur
10 Mart 2024 22:26

Sen okuduğunu anlamıyorsun sanırım. Böyle usulsüz şeyler olmasa zaten kimse özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye cesaret edemezdi. Ben avukata danışıp gerekli işlemleri başlatacağım. En sağlıklı bilgiyi o verir sanırım kabahat bende buradan fikir almak istedim. Herkese iyi geceler kafa ağrıttıysam affola

iyilikiyidir01, 5 saat önce
yok artık şimdi adamı tehdit etmeyi bıraktı usulsüz şeylerle tehdit etmeye basladı
Toplam 30 mesaj
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