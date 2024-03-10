Mühendisler neden 4001 i seçiyorun yanıtı

İnşaat,Makina,Elektrik,Çevre,Harita Mühendisleri neden kendi mesleğini tercih etmiyor da 4001 peşinde koşuyorun yanıtı:

Alımların dip seviyede olmasından da başka bir konudan bahsedeceğim bugün.

Mühendislik dışında tüm bölümler bir grup kurabiliyor.Sosyal Medyadan birleşip siyasilere destek mesajı atacak sayıları var.

Bir öğretmenlik okuyanlar bile yıllardır 100 bin atama deyip bunu tüm haber kanalları dahil halka kabul ettirmiş durumda.Bugün sokağa çıkıp sorun, atama sorunu en çok olan bölüm hangisidir diye üni okumamış halkın %99 u öğretmenlik diyecektir.

Öte yandan mühendislikte diploma yakma etkinliğine bile 50 yaş üstü 5-6 kişi katılıyorken diğer bölümlerde acayip sayılarla eylemler yapılıyor.

Bir diğer durumsa mühendislik okuyan kişilerin hintli kurnazlığı.Bu branşı okuduysanız %99 u gözünü kırpmadan sizi satar.Öyleki çıkarı için puanını bile söylemez.Bunu da geç hiçbir grupta puan listesine adınız yazmaz,gruplarda sırf kimse kendisine soru sormasın diye yorum dahi yapmaz.

Bugün işsiz sayısı 500 binin üzerinde olan mühendislik mezunları maalesef seslerini çıkarmıyor.İşin bir yerinden tutup gireyim diye yıllardır bekliyorlar.Ama o iş bir türlü gelmiyor ve yaş 70 iş bitmiş oluyor.

Hal böyleyken,kimse birlik olamıyorken de mühendislik mezunlarından bazıları meslektaşlarına lanet olsun ya bu bölüme geldiğime deyip 4001 den başvuru yapıyor.Ne olursa olsun inceldiği yerden kopsun diyerek.Çünkü mesleğin etik ve ahlaki çöküntüsü,insani değerlerini yok edişi onu buna itmiştir.Bu durumda da en iyi çare bulduğu torpili kullanmaktır. Sevgilerle...

Abdullah Gaya-Turan Gaya nın yeğeni