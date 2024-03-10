Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Mart 2024 21:52
Astsubay olarak görevdeyken KPSS ile subayliga gecis yapabilirmiyim

Sevgili Memurlarnet kullanıcıları. kpss ile astsubaylığa geçiş yapıp sonra lisans kpss sınavına katılıp subaylığa geçiş yapabilirmiyim ?


Sailor060606
Aday Memur
10 Mart 2024 23:59
Astsubay olduktan sonra subay olmak istiyorsanız meslekte 4.yıla girmiş olup 7.yılı bitirmemiş olmak kaydıyla statü geçiş sınavına başvuruda bulunabilirsiniz. Tabi lisans mezunu da olmanız gerekir.
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