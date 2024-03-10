Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


10 Mart 2024 22:05
işçi mühedis

teknisyen işçi kadrosunda çalışan biri ,işçi mühendis olabilir mi öyle bir kadro var mı? .KİT lerde

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