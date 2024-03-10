Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Mart 2024 22:10
düz taban problemi

Sevgili büyüklerim, 21 yaşındayım dgs ile 4 yıllık acıktan bitirip subaylığa başvuru yapmayı planlıyorum ancak ayağımda düz taban mevcut, bulunduğum ilçenin altyapı futbol takımındada oynadım vs vs gibi fiziksel aktivitelerde herhangi bir problem cekmiyorum ancak yönetmelik gereği askeri personel olmaya elverişli değildir yazıyor. Çevreme sorduğumda ise düz taban ile geçen de var kalan da var. Sizce heyetten geçme ihtimalim varmıdır ?


ByAstsubay
Memur
10 Mart 2024 23:08
düz taban engeldir, yalnız derecesi vardır üst limitten fazla ise elenirsiniz
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

yedek subay iken emre itaatsizlik ısrar suçu hk.Jandarma nın yeniden tsk bağlanmasıZorunlu hizmet görevini tamamladıktan sonra istifaYan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliyan ödeme tsk - jandarma sağlık yLojman gurultu sorunuyardımcı sınıf personel kadrosuAstsubay olarak görevdeyken KPSS ile subayliga gecis yapabilirmiyimdüz taban problemi

Sözlük

ne aradığını bilmeden dolaşmak 2 fikirlere saygı duyulmaz,insanlara saygı duyulur 4 laf aramızda 2 Cuf Cuf Hoca 3 onların uzay aracı varsa bizim de allah'ımız var 1 sophia leone 1 hakan yedican 1 antalya 1 Vordonisi adası 2 türkiye'yi soyup s oğana çevirdiler 1

Son Haberler

Cem Yılmaz'dan Ramazan ayının ilk gecesinde rakı paylaşımıYeşil ve kırmızı reçete ile satılabilen ilaçları zimmetine geçiren doktor memuriyetten atılabilir mi?11 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 80 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralandı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?