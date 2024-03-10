Pomem'den umudu kestim

zor maalesef istifa vermeme ramak kaldı gibi... her ay aynı şey söyleniyor geçen aylarda da şubatta kesin deniliyordu ramazan sonrasına kaldı o kesin de nasıl olur ne zaman olur bilmiyorum

zor maalesef istifa vermeme ramak kaldı gibi... her ay aynı şey söyleniyor geçen aylarda da şubatta kesin deniliyordu ramazan sonrasına kaldı o kesin de nasıl olur ne zaman olur bilmiyorum

cograpia1, Dün market nasıl gidiyor ? nisan mayıs gibi gelecek diyorlar kesin bilgi yok