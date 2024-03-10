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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


10 Mart 2024 23:38
Pomemden umudu kestim

pomem ilanı hiç verilmeyecek sanki ne düşünüyorsunuz?


cograpia1
Aday Memur
11 Mart 2024 21:18
market nasıl gidiyor ? nisan mayıs gibi gelecek diyorlar kesin bilgi yok

000000.0
Aday Memur
12 Mart 2024 01:36
zor maalesef istifa vermeme ramak kaldı gibi... her ay aynı şey söyleniyor geçen aylarda da şubatta kesin deniliyordu ramazan sonrasına kaldı o kesin de nasıl olur ne zaman olur bilmiyorum
cograpia1, 5 saat önce
market nasıl gidiyor ? nisan mayıs gibi gelecek diyorlar kesin bilgi yok

cograpia1
Aday Memur
12 Mart 2024 01:54
bilmezmiyim özel sektörü ahhh ah ... umarım hersey gönlünce olur 30. dönemin mezuniyetine 4 ay var o okullar boş kalmaz.
000000.0, 1 saat önce
zor maalesef istifa vermeme ramak kaldı gibi... her ay aynı şey söyleniyor geçen aylarda da şubatta kesin deniliyordu ramazan sonrasına kaldı o kesin de nasıl olur ne zaman olur bilmiyorum
Toplam 3 mesaj

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