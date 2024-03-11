Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mart 2024 00:34
ek 1
öbadan şu an izlediğim kurslar mebbiste görünmüyor acaba ek1 e bir faydası yok mu?

Hayat.Güzeldir
11 Mart 2024 00:52
hocam izlenen seminer ve kurs videoları hafta başında genelde pazartesi günü Mebbiste sisteminize yansır. faaliyet değerlendirmesini hizmet içi eğitim modülünden yaptıktan sonra rapor al kısmından çıktısını alabilirsiniz.
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