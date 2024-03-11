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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mart 2024 05:06
Çok acil! mudur yardimciligi istifa olumsuz, ne yapabilirim

Bir İLÇE 'de müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım ve MERKEZ' de ikamet etmekteyim. sohbahar 2023 de istifa dilekçemi verdim ancak gelen cevabı yazıya göre " branşı ile ilgili ilimiz genelinde norm açığı bulunmadığından herhangi bir işlem yapılamamıştır" denilerek istifamı kabul etmediler. Eşim asker olup yoğun çalıştığından (vardiyalı çalışıyor), küçük çocuğumuz olduğundan dolayı bende 8-5 çalıştığımdan çocuğa bakacak kimsemiz olmadığından ve bakıcı bulumadığımızdan dolayı istifa etmek istiyorum. Ayrıca üniversite hastanesi genel cerrahi polikliniginden takipli hastayım, 3 ayda 1 ultrason çekilip kontrol ediliyorum. En kısa sürede kendim de ameliyat olmam gerekli (doktorların tavsiyesi). Ayrıca çocuğumun kilo alımı zayıf ve boyu da kısa gidiyor, o da üniversite hastanesi çocuk endokrinde takip ediliyor.

Atama sube müdürü ile görüstüğümüzde tekrar dilekçe yaz, mart ayında yöneticilik atamasında değerlendirelim dedi.

Bu kadar sıkıntı içinde ne yapabilirim, yine dilekçe yazacağım ancak ya istifamı yine kabul etmezlerse?

Beni zorla müdür yardımcısı olarak çalıştırabilirler mi?!!!!

yazdığım gibi görev yaptığım ilçede norm yok, il merkezinde de yer yok ve anladığım kadarı ile diger ilçelerde de yer yok (dilekçe cevabı bu idi) ikamet ettiğim merkeze vermicekler anladık ancak ilçeme normal öğretmen olarak verme sansım varmı

Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim bilgisi olan cevap verirse sevinirim


bahçesaray
Aday Memur
11 Mart 2024 05:31
çok geçmiş olsun niye idareci oldunuz ki ...

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
11 Mart 2024 07:08
branşınızda açık yoksa göreve devam edersiniz. bir sonraki atama döneminde yeniden değerlendirilir.
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