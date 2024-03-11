İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Mart 2024 06:22
Hava kuvvetlerinde 15. Senede istifa

Arkadaşlar 15. Yılın sonunda istifa etmek istesem nasıl oluyor süreç hızlı olabiliyor mu ?

Bununla ilgili kanun yönerge yönetmelik bir şey var mı bilgisi olan varsa yazabilirse sevinirim iyi günler


Airforce1997
Aday Memur
12 Mart 2024 00:10

İdari kısma uğra emekli olan birisinin prosedürü neyse seninki de o derece hızlı hallolur

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

yedek subay iken emre itaatsizlik ısrar suçu hk.Jandarma nın yeniden tsk bağlanmasıZorunlu hizmet görevini tamamladıktan sonra istifaSubay ve astsubayların özlük haklarıYan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personelitsk - jandarma sağlık yLojman gurultu sorunuOYAK ve Konut ön biriktirim fonu (Köbf) 2024 nema oranı Astsubay olarak görevdeyken KPSS ile subayliga gecis yapabilirmiyimHava kuvvetlerinde 15. Senede istifa

Sözlük

ne aradığını bilmeden dolaşmak 2 ilk günün azizliği 2 reddi miras 1 Sözlük moderatörüne öneriler 1 En güzel olan,insanın kendi sevdiğidir. 1 Bugün olanlar 6 jean Hilliard 1 sağlıklı beslenmeye çalışmak 1 argon 1 yecüc mecüc 2

Son Haberler

Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandıBurcu Köksal: O müteahhit istedi diye partiden gitmemCeza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikSGK HİTAP'da 'emeklilikte 18 sigortalılık yılına tabidir' hesabı ne zaman başlar?12 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?