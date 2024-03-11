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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2024 08:28

Disipli affı çıksın mı ?

Bu ankete 18 saat 16 dakikada, 7 kişi oy kullandı


murat_326
Şube Müdürü
11 Mart 2024 14:25

Çıksın


KGT1017
Aday Memur
12 Mart 2024 01:36

Çıksın

Toplam 2 mesaj

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