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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


11 Mart 2024 08:43
Muvafakat Süreci

merhabalar belediyede memurum başka bir belediyeye geçmek istiyorum geçmek istediğim belediye yazımı yazdı şu an çalıştığım belediye ne kadar sürede cevap vermek zorunda ve eğer olumlu olursa süreç ne kadar sürede tamamlanır tşkler şimdiden


hsnd
Başbakan Müsteşarı
11 Mart 2024 09:35

Cevap verme zorunluluğu bulunmuyor. 30 gün içerisinde herhangi bir cevap verilmezse zımnen ret sayılır. Olumlu yazılırsa istenirse 1-2 gün içerisinde bile tamamlanır süre. Ortalama birkaç hafta olur genelde.


Kanaryadmk
11 Mart 2024 10:27

tşk ediyorum

Toplam 2 mesaj

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