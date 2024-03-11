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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Mart 2024 09:01
GYS veya UDS İçin Yapılan Mülakat

Arkaşdalar bildiğiniz üzere GYS veya UDS soncunda mülakat yapılmakta. Yapılan bu mülakatta kişiye göre ayarlanmış soruların gelme olasılığı çok yüksek.

Yapılan mülakatlarda önceden hazırlanan soruların hepsi bir kavanozun içine atılıp mülakat bitene kadar kesintisiz kamera kaydı ile kayıt altına alınsa ve kim hangi soruyu çekecekse onun üzerinden değerlenrilmesi doğru olmazmı. Hem soruların değiştirilme veya kişiye göre ayarlanamsı durumuda ortadan kalkar


Karizmaunl
Şube Müdürü
11 Mart 2024 10:58

Bize fikrimizi soruyorsan bence mülakat tamamen kaldırılmalı.

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