GYS veya UDS İçin Yapılan Mülakat

Arkaşdalar bildiğiniz üzere GYS veya UDS soncunda mülakat yapılmakta. Yapılan bu mülakatta kişiye göre ayarlanmış soruların gelme olasılığı çok yüksek.

Yapılan mülakatlarda önceden hazırlanan soruların hepsi bir kavanozun içine atılıp mülakat bitene kadar kesintisiz kamera kaydı ile kayıt altına alınsa ve kim hangi soruyu çekecekse onun üzerinden değerlenrilmesi doğru olmazmı. Hem soruların değiştirilme veya kişiye göre ayarlanamsı durumuda ortadan kalkar