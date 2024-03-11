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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Mart 2024 09:01
3+1 Sözlşmeli eş mazeret(lütfen)

1 yılını dolduran sözleşmeli , eş mazeret tayinini yılda sadece iki kez m(Ocak-Haziran)isteyebilir ? Yoksa her ay dilekçe verebilir mi ?


neat
Aday Memur
11 Mart 2024 09:49

Ocaz ve Temmuzda


hemşirei
Aday Memur
11 Mart 2024 14:37

Hocam bişey daha sorabilirmiyim. Şimdi bu Ocak döneminde dediğiniz , ocağın sonunda şubat başında başvurular alınıyor gördüğüm kadarıyla. haziran dönemi başvuruları ise temmuz sonunda kuralar başlıyor.. şimdi nikahı haziranda kıymış olsak temmuzda sonunda ki mazeret tayinine başvurabiliriz demi ?

neat, Dün

Ocaz ve Temmuzda


neat
Aday Memur
11 Mart 2024 15:28

sisteme düşmesi için erken yapın nihakı

hemşirei, Dün

Hocam bişey daha sorabilirmiyim. Şimdi bu Ocak döneminde dediğiniz , ocağın sonunda şubat başında başvurular alınıyor gördüğüm kadarıyla. haziran dönemi başvuruları ise temmuz sonunda kuralar başlıyor.. şimdi nikahı haziranda kıymış olsak temmuzda sonunda ki mazeret tayinine başvurabiliriz demi ?


lefkeli11
Aday Memur
11 Mart 2024 17:02

3+1li 3 yıl dolmadan eş durumu tayini olamaz


ebubekirasb
Aday Memur
11 Mart 2024 18:34
kamuda kadrolu çalışan veya aynı bakanlıkta sözleşmeli çalışan personel için 1 yıl şartı aranmaktadır.
lefkeli11, 10 saat önce

3+1li 3 yıl dolmadan eş durumu tayini olamaz

Toplam 5 mesaj

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