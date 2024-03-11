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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mart 2024 09:20
İl Dışı Türkçe

Merhaba 3-9 Haziran il dışı yer değişikliği talebinde bulunmak istiyorum.

Branşım Türkçe, puanım 150-160 bandında.

Gelebilecek yer var mıdır Batı?da?

Bu puanla mümkün olmaz mı? Şimdiden teşekkür ederim.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
11 Mart 2024 09:35

Geçmiş sonuçlara bakıp gelecek hakkında fikir yürütebilirsiniz.

Şuna tıklayıp: https://l24.im/z1mYF arama sonuçlarına bakarsanız geçmiş yıllarda ne olmuş görebilirsiniz.


sahin-gomu
Aday Memur
11 Mart 2024 18:08

Hocam Ege'yi kastediyorsanız sadece belki Afyon'un ilçe köyleri gelir. Onun dışında Sakarya, Kocaeli gibi yerlerin köyleri gelir. Başka da bir yer gelmez maalesef. Benim de branşım Türkçe, 220 puan ile İzmir ve çevresine gidemiyorum 8 yıldır.

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