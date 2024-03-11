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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mart 2024 09:41
MTSK Sınav Görevlendirmesi

Değerli hocalarım, ilçemizde 2 haftada bir MTSK direksiyon sınavı yapılmakta. Başvuru da MEBBİS üzerinden yapılmakta ve orada açıkça yazan;

"* Görevlendirme yıl içindeki görev sayısına göre en azdan başlayarak yapılmaktadır.

* Yıl içindeki görev sayısının eşit olduğu durumlarda sistem bir önceki yılın görev sayısına göre görev vermektedir."

ifadelerine göre atama yapılması gerekmektedir. Ancak ben ve 1 arkadaşımın sınav görevimiz 1, diğer 2 arkadaşın ise sıfır olmasına rağmen bize görev çıkmamakta ve önceden 2 görev almışlara 3. kez görev çıkmakta. Resen isteyince de görev çıkmamakta. Bununla ilgili geçen perşembe şube mdr ile görüştük. Kendisi, sistemde komisyonların boş göründüğünü, yani bizim sınav görevi istemediğimizi sandığını, bu yüzden de cuma günü resen olarak kendisinin sınav görevi isteyeceğini bildiği hocalara görev verdiğini iletti. Şimdi sorular şunlar: 1- Sistem hatalı ise her yerde hatalı olması gerekmez mi? 2- İlçede bir personelin bu sisteme müdahele yetkisi var mı? Yani bize karşı bilinçli bir görev aldırmama durumu olabilir mi? Herhangi bir ceza vs durumu da yok.


metaverse
Memur
11 Mart 2024 12:02

sistemde kesinlikle sorun var hocam. ben bir görev için 6 ay bekliyorum. senede 2 görev gelirse iyi. kimisine en az 5 görev geliyor. bu sistem yapanın hangi amaçla yaptığını sorguluyorum. bu şans ile acıklanamaz.


ömer42
Daire Başkanı
11 Mart 2024 12:21

Merkez ilçede çalışıyorum. Geçen sene bana 10 görev çıktı hocam. Her hafta resen görev isteyenlere 1-2 görev fazla çıkmıştır. Yani bulunduğum ilçede 12 görev alan olmuştur. Bu sene 2 kere görev çıktı. 3 görev alan arkadaşlarım da oldu. İşleyişte sıkıntı yok. Sizdeki durum normal değil.


sozdemir37
Memur
11 Mart 2024 13:40

Res


sozdemir37
Memur
11 Mart 2024 13:42

resen görevlerde sınavı hazırlayan özel öğretim servisi insiyatif kullanabiliyor.Yani birine 5 görev çıkarken diğerine 12 görev çıktığı oluyor.

sozdemir37, Dün

Res


bilişim44
Aday Memur
11 Mart 2024 14:21

Ben de aynı durumda karşılaşmıştım. görev sayısı benden fazla olana çıkmıştı görev


Datdiriditdit
Aday Memur
11 Mart 2024 17:07

Senede 5 görev alan kişi muhtemelen e sınav uygulama izleme sorumlusu olarak görev alıyordur. Uygulama izleme sorumlusu olabilmek için hizmeti içi eğitim almış olmak gerekiyor.

metaverse, Dün

sistemde kesinlikle sorun var hocam. ben bir görev için 6 ay bekliyorum. senede 2 görev gelirse iyi. kimisine en az 5 görev geliyor. bu sistem yapanın hangi amaçla yaptığını sorguluyorum. bu şans ile acıklanamaz.


metaverse
Memur
11 Mart 2024 20:52
hocam mtsk direksiyon sınavından bahsediyoruz
Datdiriditdit, 10 saat önce

Senede 5 görev alan kişi muhtemelen e sınav uygulama izleme sorumlusu olarak görev alıyordur. Uygulama izleme sorumlusu olabilmek için hizmeti içi eğitim almış olmak gerekiyor.

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