MTSK Sınav Görevlendirmesi

Değerli hocalarım, ilçemizde 2 haftada bir MTSK direksiyon sınavı yapılmakta. Başvuru da MEBBİS üzerinden yapılmakta ve orada açıkça yazan;

"* Görevlendirme yıl içindeki görev sayısına göre en azdan başlayarak yapılmaktadır.

* Yıl içindeki görev sayısının eşit olduğu durumlarda sistem bir önceki yılın görev sayısına göre görev vermektedir."

ifadelerine göre atama yapılması gerekmektedir. Ancak ben ve 1 arkadaşımın sınav görevimiz 1, diğer 2 arkadaşın ise sıfır olmasına rağmen bize görev çıkmamakta ve önceden 2 görev almışlara 3. kez görev çıkmakta. Resen isteyince de görev çıkmamakta. Bununla ilgili geçen perşembe şube mdr ile görüştük. Kendisi, sistemde komisyonların boş göründüğünü, yani bizim sınav görevi istemediğimizi sandığını, bu yüzden de cuma günü resen olarak kendisinin sınav görevi isteyeceğini bildiği hocalara görev verdiğini iletti. Şimdi sorular şunlar: 1- Sistem hatalı ise her yerde hatalı olması gerekmez mi? 2- İlçede bir personelin bu sisteme müdahele yetkisi var mı? Yani bize karşı bilinçli bir görev aldırmama durumu olabilir mi? Herhangi bir ceza vs durumu da yok.