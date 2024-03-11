afet ve acil durum talep

*DUYURU* Afet ve Acil durumlarda psikososyal destek hizmeti sunmak adına üniversitelerin sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden lisans düzeyinde mezun kriterlere uygun ve gönüllü olan personellerin Özlük Birimi ile iletişime geçmesi gerekmektedir'idareden böyle bir mesaj geldide.konunun ayrıntısını bilen var mı acaba?

*DUYURU* Afet ve Acil durumlarda psikososyal destek hizmeti sunmak adına üniversitelerin sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden lisans düzeyinde mezun kriterlere uygun ve gönüllü olan personellerin Özlük Birimi ile iletişime geçmesi gerekmektedir'idareden böyle bir mesaj geldide.konunun ayrıntısını bilen var mı acaba?