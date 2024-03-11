İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Mart 2024 10:05
afet ve acil durum talep
*DUYURU* Afet ve Acil durumlarda psikososyal destek hizmeti sunmak adına üniversitelerin sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden lisans düzeyinde mezun kriterlere uygun ve gönüllü olan personellerin Özlük Birimi ile iletişime geçmesi gerekmektedir'idareden böyle bir mesaj geldide.konunun ayrıntısını bilen var mı acaba?

m4l4y4
Aday Memur
11 Mart 2024 10:30

HASTANE afet planı kapsamında hastanedeki kişi listesi istenmiştir.


Aryy
Aday Memur
11 Mart 2024 10:31
egitime gönderilme durumu olabilir mi acaba
m4l4y4, Dün

HASTANE afet planı kapsamında hastanedeki kişi listesi istenmiştir.


m4l4y4
Aday Memur
11 Mart 2024 13:32

hayır hap planına isminiz yazılır sadece ve öyle kalır gidene kadar bir şey olmaz yani ,plan yürümez herkes kafasına göre plan yapar

Aryy, Dün
egitime gönderilme durumu olabilir mi acaba
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

üniversite kadrosundan sağlık bakanlığına geçiş Eğitim tayini iptalieş durumu3+1 Sözlşmeli eş mazeret(lütfen)PDC yuva yıkıyor, aile dağıtıyor, çocukları anne babasından ayırıyorEş durumu kadrolu personelafet ve acil durum talepSağlık Bakanlığına Atanma HakkındaAskerlik memuriyetten sayılıyor mu?Eş durumunda bölge kısıtlaması var mı?

Sözlük

laf aramızda 1 En güzel olan,insanın kendi sevdiğidir. 1 sahur davulu 1 argon 1 ederim 1 jean Hilliard 1 Cuf Cuf Hoca 1 david hahn 1 dune:çöl gezegeni 2 3 ne aradığını bilmeden dolaşmak 2

Son Haberler

Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandıBurcu Köksal: O müteahhit istedi diye partiden gitmemCeza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikSGK HİTAP'da 'emeklilikte 18 sigortalılık yılına tabidir' hesabı ne zaman başlar?12 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?