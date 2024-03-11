Bunalımdayım

nakit avansıda en çok üç ayla sınırlandırdılar daha da önlemler gelecek gibi senin için en iyisi maaşın icraya düşmesi

nakit avansıda en çok üç ayla sınırlandırdılar daha da önlemler gelecek gibi senin için en iyisi maaşın icraya düşmesi