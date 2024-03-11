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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Mart 2024 10:14
Bunalımdayım
Kredi kartı borcum çok. Bankalar asgari ödemeyi yükseltip, nakit çekmeyi de azalttilar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Saçlarım ağardı 2 günde

Karizmaunl
Şube Müdürü
11 Mart 2024 10:57

Kredi kartı borcunu normal krediye çevir. Borcun sabit kalsın, 24 ayda öde.


Saglikcibaba
Aday Memur
11 Mart 2024 11:02
İnternet bankacılığından yapılabilir mi bu dediğiniz?
Karizmaunl, Dün

Kredi kartı borcunu normal krediye çevir. Borcun sabit kalsın, 24 ayda öde.


Karizmaunl
Şube Müdürü
11 Mart 2024 11:04

İnternet bankacılığından olumlu çıkma ihtimali çok az. Maaş aldığın banka şubesine git. Borç kapatma kredisi istediğini söyle. Yardımcı olurlar.

Saglikcibaba, Dün
İnternet bankacılığından yapılabilir mi bu dediğiniz?

mgkh
Aday Memur
11 Mart 2024 11:46

Onlar, iman etmiş ve kalbleri Allah zikriyle yatışmış olanlardır. Evet, iyi bilin ki, kalbler Allah'ın zikri ile yatışır.

Ra'd Sûresi(13) 28. Ayet


Servet Demirel
Aday Memur
11 Mart 2024 13:39
bırak icraya düş dayı. eve haciz falan da yok artık. maaşının 4/1ini haczediyoelar sadece. Aylik 7-8 lira kesinti olur harici ödeme yapmazsın. kalan para da hayli hayli yeter. bırak icraya dussun

murat_326
Şube Müdürü
11 Mart 2024 14:26

İlginç, biraz acarmisin

Karizmaunl, Dün

Kredi kartı borcunu normal krediye çevir. Borcun sabit kalsın, 24 ayda öde.


office chief
Memur
11 Mart 2024 14:43

kardeş yalnız değilsin ödemelerim için kredi bile vermedi


Karizmaunl
Şube Müdürü
11 Mart 2024 15:30

https://www.garantibbva.com.tr/krediler/borc-transferi

murat_326, Dün

İlginç, biraz acarmisin


Karizmaunl
Şube Müdürü
11 Mart 2024 15:31

https://www.ing.com.tr/tr/sizin-icin/krediler/borc-transferi-kredisi


Karizmaunl
Şube Müdürü
11 Mart 2024 15:32

https://www.akbank.com/tr-tr/hizmetler/Sayfalar/akbank-kredi-borc-transferi.aspx


Karizmaunl
Şube Müdürü
11 Mart 2024 15:34

https://www.ziraatbank.ba/tr/refinansman-kredileri1


abozkurtb
Aday Memur
11 Mart 2024 16:13

Valla memurlara helal olsun, derdini yaz her türlü yardım gelsin :D


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
12 Mart 2024 00:58
nakit avansıda en çok üç ayla sınırlandırdılar daha da önlemler gelecek gibi senin için en iyisi maaşın icraya düşmesi
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