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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


11 Mart 2024 11:10
Tarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)

Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları 14 yıldır görevde yükselme sınavı açılmasını bekliyor(!)

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