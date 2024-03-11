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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Mart 2024 11:21
Bayram
Bayramı buayki maaşla mı geçiririz .Bayram öncesi maaşlar yatar mı

feridunemeksiz
Şef
11 Mart 2024 11:38
yatmaz

volkanv38
Genel Müdür
11 Mart 2024 11:43

Muhtemelen maaşlar 8 nisanda yatar


Edirnel
Şube Müdürü
11 Mart 2024 11:44

9 Nisan Arife gününe denk geliyor. Zaten 15 i Pazartesi..


Edirnel
Şube Müdürü
11 Mart 2024 11:45

Büyük ihtimalle erken yatar


tolga6725
Aday Memur
11 Mart 2024 13:20

Şubat,Mart,Nisan belli olsun

Toplam 5 mesaj

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