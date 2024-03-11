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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2024 11:44
Personel Uygulamaları Ekranı

Merhaba, İcra Memuruyum. Personel uygulamaları ekranından tayin talep ettim sağlık mazereti bildirerek. yaklaşık 1 ay oldu değerlendirme aşamasında diye gözüküyor. Buna bir cevap geliyor mu işleyiş nasıl oluyor bilgisi olan var mı ?


Reamonn42
Aday Memur
11 Mart 2024 13:57

daha cevap gelmesi için erken 1 ay daha beklemede kalın


furkanfurkanmalatyaa
Memur
11 Mart 2024 22:45

Iki defa onayladın mi evrakı, onayda kalmış olabilir

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