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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mart 2024 11:58
Yöneticilikten İstifa
Bir okulda kadrolu müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Yeni yönergeye göre istifa edip başka bir okulda idareci olmam mümkün mü?

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
11 Mart 2024 13:46

İstifa edersen bir yıllık bekleme süresine tabisin. Başka Okul öğretmen olarak da isteyemezsiniz geldiğiniz okula geri gönderileceksiniz yönetmeliğe göre

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